An engem éischten Telefonsgespréich mat sengem ukraineschen Homolog huet den US-President zougeséchert, mat Kiew an och mat Moskau zesummeschaffen. Dem Poroschenko no, hätte béid Säiten hir Suergen iwwert d'Eskalatioun vun der Gewalt ausgedréckt.Bei Affrontementer am Oste vun der Ukrain sinn zanter der leschter Woch op d'Mannst 35 Mënschen ëm d'Liewe komm. Concernéiert sinn d'Regiounen ëm d'Stied Donezk an Awdijiwka.