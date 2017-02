© AFP Archivbild

De Gros vun de Leit gouf am Südosten an der Stad Sanliurfa verhaft. Bei de Verdächtegen soll et sech virun allem ëm Auslänner handelen. Ob si eppes mat der bluddeger Attack op eng Disco zu Istanbul an der Silvesternuecht ze dinn hunn, ass fir den Ament nach onkloer. Den IS hat d'Attentat mat 39 Doudege revendiquéiert.