Den 29 Joer alen Ägypter ass e Samschdeg am Hôpital Georges-Pompidou an de Garde à vue komm. De Mann war schwéier um Bauch blesséiert ginn, nodeems den Zaldot, deen hie mat engem laange Messer ugegraff hat, geschoss hat.Dem Procureur François Molins no, ginn et jo wuel kaum Zweiwel, datt den Tëschefall eng terroristesche Charakter hat. De Mann war de 26. Januar legal via Dubai a Frankräich komm.De Louvre iwwerdeems huet e Samschdeg nees seng Dieren opgemaach.