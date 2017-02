E Sonndeg de Moien koum et zu Cattenom an der Cellule électrique am Maschinneraum vun der Produktiounsunitéit 3 zu enger Dampentwécklung.

Um 9.15 Auer goufen d'Pompjeeën alarméiert, well et am Maschinneraum vun der Unitéit 3 géif dämpen.Nach ier d'Pompjeeën op der Plaz ukomm sinn, haten d'Equippen vun Electricité de France de Stroum vun där Eenheet ofschalt. Doropshin huet et opgehale mat dämpen.D'Material gëtt den Ament nach analyséiert. Zu kengem Ament awer hätt et eng Gefor fir d'Sécherheet vun den Installatiounen an dem Personal ginn.