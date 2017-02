D'Parteispëtzten kommen dofir e Méinden de Moien zu München fir eng gemeinsam Reunioun beieneen. An dem Kontext soll och déi gemeinsam Wahlcampagne vun CDU an CSU preparéiert ginn. D'CDU-Cheffin hat schonn am November hir véiert Kanzlerkandidatur bekannt ginn. Offiziell nominéiert gouf se dunn um Parteidag am Dezember.



D'CSU iwwerdeems hat sech zeréck gehalen, fir d'Angela Merkel wéinst hirer Flüchtlingspolitik offiziell als Kanzlerkandidatin ze nominéieren. Haaptsträitpunkt ass déi vun der CSU gefuerdert iewescht Grenz fir Flüchtlingen. D'CDU refuséiert sou eng Mesure kategoresch. Dëse Problem dierft och e Méinde bei der gemeinsamer Renconter zu München net geléist ginn. Dëst Punkt gouf dann och prophylaktesch guer net op den Ordre du Jour gesat.