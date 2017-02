Dat huet d'Wäisst Haus e Sonnde bekannt ginn, no engem Telefonsgespréich tëscht dem Donald Trump an dem NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Den amerikanesche President hätt an dësem Gespréich däitlech gemaach, dass hien d'NATO wëll ënnerstëtzen. Donieft hätt hien op en Neits déi europäesch Partner zu méi Engagement opgefuerdert. Nom Muechtwiessel zu Washington war bei den europäeschen Allianzpartner d'Suerg grouss, dass Trump-Regierung déi transatlantesch Partnerschaft kéint a Fro stellen.Am Sträit ëm säin ëmstriddentfir Bierger aus 7 majoritär moslemesche Länner huet den US-President op en Neits déi amerikanesch Justiz attackéiert a méi streng Persounekontrollen ordonnéiert. Op Twitter huet den Donald Trump e Sonnde bekannt ginn, dass hien den zoustännegen Autoritéiten den Uerder ginn hätt, d'Leit déi an d'USA areesen ganz streng ze kontrolléieren. D'Geriichter géifen d'Aarbecht extrem schwéier maachen, sou den US-President. Bierger aus dem Irak, Iran, Libyen, Somalia, Syrien, Sudan an dem Jemen sollen dem Donald Trump no fir 90 Deeg net méi duerfen areesen. Flüchtlingen aus der ganzer Welt krute verbueden während 120 Deeg an d'USA anzereesen. Syresch Flüchtlinge souguer op onbestëmmten Zäit. E leschte Freideg hat ee Riichter d'Areesverbuet virleefeg annuléiert. Dëst Uerteelt gëllt landeswäit.An den USA soll elo awer eng Enquêteopdecken. Dat huet den amerikanesche President annoncéiert. Hien huet säi Vizepresident Mike Pence domadder designéiert. Eng Enquêtëkommissioun soll ganz genee klären, ob et zu Manipulatioune koum, sou den Donald Trump an engem Interview op der Televisiounschaîne Fox News. An de Wahllëschte wieren Leit registréiert, déi illegal an den USA liewen oder schonn dout sinn. Et gi keng Indicen, dass et effektiv während den amerikanesche Presidentiellen zu Bedruchsfäll koum. Bis ewell hat et ëmmer geheescht, eng Enquête hätt keng Prioritéit méi.