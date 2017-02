Am Virfeld vun der Entrevue sot den israelesche Premier, dass et ënnert anerem ëm déi grouss Menacen an eiser Regioun géif goen, an éischter Linn ëm déi duerch den Iran. Theresa May huet annoncéiert, dass iwwert eng Rei international a sécherheetspolitesch Aspekter geschwat gëtt, dorënner den Noost-Friddensprozess.



Een Thema dobäi soll och den israelesche Siidlungsbau sinn. Nodeems den neien amerikanesche President vereedegt war, hat Israel de Bau vun dausende neie Wunnengen annoncéiert. Groussbritannien hat iwwerdeems an enger UNO-Resolutioun den direkte Stopp vum Bau vu Siidlunge gefuerdert.