E syresche Flüchtling hat nämlech geklot. E Selfie vun him an der Bundeskanzlerin Merkel waren um soziale Netzwierk als Fotomontage verschafft ginn an a Verbindung mat Attacken a kriminellen Delikter bruecht ginn. Duerch weider Fotomontagë war de Mann och op eng Attack op e Strummert responsabel gemaach ginn.



Den Mann fuerdert elo vu Facebook, datt all déi falsch Artikelen an Aussoe gesicht an och geläscht ginn.