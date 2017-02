D'Feier war e Sonnden den Owend spéit an engem Zëmmer um éischte Stack vum Gebai ausgebrach. Déi 83 Persounen, déi sech zu dem Zäitpunkt an der Struktur opgehalen hunn, goufen zu Deel mat Leederen aus dem Haus gerett. Anerer sinn aus de Fënstere gesprongen. E Mann gouf uerg um Kapp blesséiert, wéi hie laanscht en Netz vun de Pompjeeë gesprongen ass.





Ronn 6.300 Persounen déi illegal an Däitschland awandere wollten, goufen d’lescht Joer vun der Bundespolizei opgegraff. Dat schreift d’Bild-Zeitung e Méinden a berifft sech op Zuelen vum Inneministère. D’Leit waren mat Bussen, Zich an och Taxien ënnerwee.



Fir deem Phänomen entgéint ze wierken, soll Éisträich decidéiert hunn, datt Transportentreprisen, heescht d’Bunn oder och nach Taxie selwer verflicht sinn, no ze kucken, wie si transportéieren. Am anere Fall kéinte si mat bis zu 15.000 Euro bestrooft ginn an d’Entreprisë misste fir d’Käschten opkommen fir d’Leit nees an hir Heemecht zeréck ze schécken, esou den éisträichesche Verdeedegungsminister.





Eleng de Weekend iwwer goufe 1.500 Flüchtlingen aus dem Mëttelmier gezunn, dat mellt déi italienesch Garde de Côte. Zanter e Mëttwoch sinn deemno 4.500 Persoune gerett ginn. E Sonnde goufen 900 Persounen déi op 3 Booter ënnerwee waren, a Sécherheet bruecht. D’Majoritéit vun de Persounen ass vu Libyen aus gestart.



Nach e Freiden gouf op Malta um EU-Sommet doriwwer beroden, wéi een dat Land méi abanne kann, fir ze verhënneren, datt Flüchtlinge sech op déi geféierlech Rees maachen. 10 Prioritéite goufen do ausgeschafft. Ënnert anerem gouf e provisoresche Camp a Libyen decidéiert, fir d’Leit opzehuelen.