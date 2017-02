Am Prozess virun engem Appellsgeriicht zu San Francisco hunn déi eenzel Konzerner hir Positioun agereecht. Do gëtt den Ament am Sträit ëm dem Donald Trump säin Dekret tranchéiert.Nieft deene scho genannten Entreprisen hunn och Konzerner wéi Ebay, Twitter oder nach Uber hiren Desaccord däitlech gemaach.Si hunn ënnert anerem betount, dass Immigranten zu villen Innovatiounen an Amerika bäigedroen hunn. Dëst Dekret vum US President géif dës Leit diskriminéieren.