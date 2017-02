"J'ai oeuvré pour mon pays sans jamais enfreindre la loi", sot hien am Kader vun enger Pressekonferenz. Seng Fra a seng Kanner anzestellen wier awer ee Feeler gewiescht an e géif sech bei de Fransousen entschëllegen.



De fréiere Premier war an d'Kräizfeier geroden, nodeems erauskoum, datt e seng Fra als parlamentaresch Mataarbechterin agestallt a mat Steiersue bezuelt hat. No 32 Joer am Déngscht vun der Ëffentlechkeet kéint hien di Accusatiounen net acceptéieren. An all deene Joren hätt e sech näischt zu Scholde komme gelooss an elo di Suen zeréckzebezuelen, wier näischt anescht wéi een Aveu.