© INPUT-Presse

Op enger Kräizung wollt en Automobilist lénks ofbéien an huet dobäi en anert Gefier iwwersinn, dat aus entgéintgesater Richtung koum.



De Schëllege Chauffeur, d'Bäifuererin an de Mann aus deem aneren Auto goufe verwonnt. Och de materielle Schued ass grouss.



Op der Plaz war d'Police vu Schweich an dat Däitscht Rout Kräiz vu Schweich an Ehrang.