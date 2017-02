Déi westlech Balkanroute wier nach net ganz zou, sou wéi et misst sinn, sot den éisträichesche Verdeedegungsminister an engem Interview mat der Zeitung "Die Welt". Et géif een net mengen, dass déi europäesch Baussegrenzen duerch d'EU genuch protegéiert sinn, sou den SPÖ-Politiker Doskozil. Éisträich géif dowéinst mat weidere 15 Länner an de sougenannten Visegrad-Staaten eng enk Zesummenaarbecht ustriewen, dat am Kader vun enger neier Balkan-Grenzschutzoffensiv. Bedeelegt wieren ënnert anerem Ungarn, Bulgarien, Mazedonien an Albanien. Den zoustännege Minister huet donieft eng méi enk Kollaboratioun tëscht Police a Militär gefuerdert, fir d'Grenzen ze kontrolléieren.