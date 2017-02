Internat.: Am meeschte gelies

D'Deputéiert hunn e Méinden den Owend an der Knesset mat 60 géint 52 Stëmme fir den ëmstriddene Gesetzprojet gestëmmt.



Kritiker bezeechnen d'Gesetz als illegal. Si gesinn doranner e weidere Schrëtt fir eng Annexioun vum Westjordanland. Bis ewell goufe just déi jiddesch Siidlungen no israeleschem Recht als legal bezeechent, déi mam Accord vum Staat a Regioune gebaut goufen, déi Israel als staatlech bezeechent huet. Op Territoiren déi a palestinenseschem Privatbesëtz sinn, duerf net gebaut ginn. Dat neit Gesetz legaliséiert awer elo nodréiglech, e puer Dosen esou Siidlungen, déi illegal op Privatterrain opgeriicht goufen.