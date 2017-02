Opgelëscht sinn och Attentater mat villen Doudegen wéi déi vu Paräis, Nice a Berlin. Mat dëser Lëscht wollt déi amerikanesch Regierung een entspriechende Virworf vum President Donald Trump un d'Medien ënnermaueren. Et wier ee Punkt erreecht, wou guer net méi driwwer geschwat gëtt, sou den Trump an enger Ried viru Vertrieder vum amerikanesche Militär a Florida. A ville Fäll wéilt déi verluge Press iwwerhaapt net schwätzen, sou den amerikanesche President.



D'Attentater op déi sech déi amerikanesch Regierung baséiert, sinn tëscht September 2014 an Dezember 2016 geschitt. No Aussoe vum Trump sengem Spriecher Sean Spicer wier iwwert dës Attacken net genuch informéiert ginn. Op der Lëscht feelen allerdéngs och Attentater. Wéi zum Beispill ee Selbstmordattentat mat engem Camion zu Bagdad bei dem am November 70 Mënsche gestuerwe waren. Och Gewalt duerch Rietsradikaler gouf net zeréck behalen. Sou zum Beispill een Amoklaf vun engem Wäissen an enger Kierch am US-Staat South Carolina am Juni 2015. Deemools waren 9 Afroamerikaner ëm d'Liewe komm.