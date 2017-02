Dem US-amerikanesche President Trump säin Areesverbuet hänkt weiderhin an der Luucht.

Déi US-amerikanesch Regierung huet en Dënschden dem Appellsgeriicht vu San Francisco hir Argumenter während enger Telefonskonferenz presentéiert. Weltwäit hunn eng 137.000 Leit d'Sessioun suivéiert. Eng Decisioun hunn d'Riichter awer nach net geholl. Dat soll an den nächsten Deeg de Fall sinn, sou ee Spriecher vum Geriicht géintiwwer amerikanesche Medien. Duerno dierft de Sträit virum Ieweschte Geriicht landen.Den US-President hat Enn Januar een 90 Deeg laangen Areesstopp fir Leit aus haaptsächlech moslemesche Länner decidéiert. E Bundesriichter zu Seattle hat den Dekret leschte Freideg virleefeg fir dat ganzt Land annuléiert. De Jurist vun der amerikanescher Regierung sot, dass den Donald Trump an den aktuelle Bestëmmungen, déi gëllen wann een an d'USA wëll areesen, ee Risiko fir d'Sécherheet vum Land gesinn hätt.