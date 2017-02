D'Zeitung "Canard enchaîné" huet nämlech an hirer neister Editioun en Dënschde geschriwwen, dass d'Penelope Fillon vun der Assemblée Nationale eng Indemnitéit an Héicht vun 45.000 Euro ausbezuelt krut hätt, wéi si entlooss gouf. De François Fillon huet des Virwërf en Dënschden den Owend als Lige bezeechent.



Donieft soll d'Madame Fillon während deene 15 Joer, wou si fir hire Mann geschafft huet 2 mol eng Prime krut hunn. Alles an allem soll si fir hir Aktivitéit als parlamentaresch Assistentin iwwert déi ganz Jore gutt 680.000 Euro verdéngt hunn. De Canard Echaîné weist drop hin, dass d'Enquêteuren awer weiderhi keng konkret Beweiser hunn, deemno d'Penelope Fillon effektiv fir hire Mann soll geschafft hunn. Et géife weder Maile ginn, nach soss Piècen déi dat géife beleeën.



E Mëttwoch gëtt iwwerdeems an der Zeitung "Ouest-France" e Bréif vum François Fillon publizéiert an dem hien déi ganz Wourecht wëll Präis ginn. Hien hätt decidéiert sech direkt mat dëser "lettre aux Français" un d'Vollek ze adresséieren, fir alles ze erklären an enger medialer a politescher Campagne een Enn ze setzen, déi hiresgläiche sicht.