De rumänesche Premier huet en Dënschden op en Neits e Récktrëtt refuséiert a sot, dass hie seng Politik e Mëttwoch am Parlament wéilt verdeedegen. D'Oppositioun fuerdert, dass souwuel de Premier wéi och de rumänesche President zeréck trieden. D'Regierung steet zanter Deeg wéinst engem Dekret an der Kritik, duerch dat Strofen am Fall vu Korruptioun sollen däitlech reduzéiert ginn. Obwuel d'Regierung den Dekret um Weekend zeréck gezunn hat, ass et d'Suite vun de Masseprotester. E Sonndeg ware landeswäit bal eng hallef Millioun Leit op d'Strooss gaangen fir ze protestéieren.