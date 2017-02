De Marc Bertoldi ass ee vun de bekanntste Banditten a Frankräich. De 46 Joer ale Mann war och beim spektakulären Iwwerfall um Bréisseler Fluchhafen 2013 derbäi, wéi Diamanten am Wäert vun 38 Milliounen Euro geklaut goufen.

D'Frëndin vum Gérard Lopez, d'Stéphanie Turci, war am Juni 2014 entfouert ginn; bei sech doheem zu Mexy, no bei Metz, net wäit ewech vun der Lëtzebuerger Grenz. E Léisegeld vun 300.000 Euro ass deemools bezuelt ginn an d'Fra gouf no 72 Stonne fräigelooss.



Viru Geriicht hate sech am Ganze misse 5 Männer veräntwerten. 2 si fräigesprach ginn, déi aner krute Prisongsstrofen.