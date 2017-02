Déi nei US-amerikanesch Educatiounsministesch huet de Sprong an d'Regierung just duerch de Vizepresident Mike Pence gepackt.

D'Betsy DeVos ass den éischte Regierungsmember vun den USA, deen eleng duerch den Asaz am Senat vum Vizepresident gewielt gouf.

D'Regierungsmembere mussen all vum Senat confirméiert ginn. Zwou republikanesch Senateurinnen hunn awer en Dënschde géint d'Bildungsministesch gestëmmt. Déi knapp Majoritéit vun de Republikaner am Senat war futsch an et gouf eng Patt-Situatioun.

Well een esou eng Situatioun konnt fäerten, huet de Vizepresident Mike Pence vu sengem an der Verfassung verankerte Recht Gebrauch gemaach a matgestëmmt.

Wéi gesot, dat gouf et nach ni an den USA, datt een als Regierungsmember d'Stëmm vum Vizepresident gebraucht huet. D'Fra ass ganz ëmstridden, kritt nogesot sech guer net am Dossier auszekennen.

Bis ewell sinn eréischt 5 vun de 15 Regierungsmembere vum Senat confirméiert ginn.