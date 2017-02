E Streik vun der Police huet an der brasilianescher Stad Vitória eng Well vu Gewalt provozéiert.

Sou koumen an de leschten Deeg op d'mannst 90 Mënschen ëm d'Liewen. Den ëffentlechen Transport läit brooch, Spideeler a Schoulen hunn zou. Ëmmer nees kënnt et zu Schéissereien an Iwwerfäll. D'Police ass zanter e Samschdeg am Streik. D'Beamte fuerdere méi héich Paien.