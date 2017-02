Internat.: Am meeschte gelies

Den US-President soll elo vum Sean Spicer „enttäuscht“ sinn, dat wëll de CNN-Korrespondent wëssen, deen dat vun e puer Säite confirméiert krut.

Dem Donald Trump géif et all Dag leed doen, datt hien de Spicer engagéiert hätt. De Spicer ass och Kommuikatiounsdirekter, soss waren déi zwee Posten, Porte-Parole an Direkter, ëmmer mat zwee Mënsche besat.

Elo soll d'Kommunikatioun iwwerschafft ginn.