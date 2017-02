No Informatioune vun der Noriichtenagence dpa wéilte sech d'Verdeedegungsminister vun den Nato-Länner d'nächst Woch zu Neapel op den Detail festleeën.

Internat.: Am meeschte gelies

Et ass ënnert anerem geplangt, dass an Italien eng Zort Koordinatiounszenter soll entstoen, deen Informatiounen aus südleche Kriselänner wéi Libyen, Syrien oder dem Irak auswäert. An Zukunft kéinte vun dëser Plaz aus och Militäroperatioune géint Terrorgruppe wéi den Islamesche Staat zentral gesteiert ginn.