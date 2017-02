D'Mauer soll zwee an en hallwe Meter héich sinn an den Tuerm, sou wéi d'Touristen virun weideren Attacken schützen.Bis ewell stoungen einfach Barrièren aus Metall ronderëm den Eiffeltuerm. Déi sollen am Hierscht ersat ginn. De Projet ass nach an der Ufangsphas a gouf och nach net ëffentlech ausgeschriwwen.