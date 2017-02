Internat.: Am meeschte gelies

Den Donald Trump huet direkt op Twitter reagéiert. Hie gesäit déi national Sécherheet menacéiert a schreift: Mir gesinn eis viru Geriicht!

NBC zitéiert en, datt et eng politesch Decisioun wär an um Enn géif d'Regierung gewannen. Et ass wahrscheinlech, datt de Verbuet geschwë virun dat Ierwecht Geriicht vun den USA kënnt.

Den Donald Trump ass nach kee Mount am Amt an huet scho misse vun de Geriichter gestoppt ginn. Enn Januar hat den US-President den Areesverbuet vu 90 Deeg fir Leit aus den islamesche Länner Syrien, Iran, Irak, Sudan, Somalia, Libyen a Jemen decidéiert. Doriwwer eraus fir all Flüchtlingen.

Et gouf weltwäit Kritik a Chaos op de Fluchhäfen.