Concernéiert war och de belsche Radiosender RTBF mat Sëtz zu Schaerbeek, bei deem deelweis nach just den Noutprogramm gelaf ass. Wéinst der Däischtert hate vill besuergten Awunner vu Bréissel bei der Police ugeruff. An de sozialen Netzwierker iwwerdeems hunn d'Leit d'Stroumpann méi labber gesinn an de Geck gemaach, datt an 9 Méint d'Populatioun zu Bréissel méiglecherweis kéint an d'Luucht goen.