An der Nuecht op e Freide géint 1.50 Auer wollte Polizisten en Auto op der Héicht vun der Muselbréck zu Kues hei vir an Däitschland kontrolléieren.

© INPUT-Presse

Wéi den Automobilist d'Polizisten erkannt huet, huet hie Gas ginn. D'Polizisten hu probéiert dem Auto nozefueren, wat awer net esou evident war, well d'Gefier mat enorm héijer Vitess gefuer ass.Der Police no war d'Vitess och de Grond firwat de Mann hannert dem Steier bei der Uertschaft Andel d'Kontroll iwwer säi Won verluer huet. Hie koum vun der Strooss of a gouf iwwer eng Mauer op en Hiwwel katapultéiert. Dobäi goufen och e Luuchtepotto an e Bushaischen zerstéiert.De Chauffeur gouf aus sengem Gefier geschleidert a schwéier verwonnt. Och de materielle Schued ass ganz héich.

D'Enquête huet erginn, datt de 26 Joer ale Mann kee gëltege Führerschäin hat a vun der Police gesicht gouf.