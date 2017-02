Japan gehéiert zu deene Länner, deenen den neien amerikanesche President onfaire Handelspraktike virgehäit hat. Fir dem Trump senger Politik entgéint ze kommen, soll de Shinzo Abe Pläng fir japanesch Groussinvestitiounen an der Walliss hunn, dorënner Projeten fir TGV-Zich. Duerch d'Investitiounen sollen honnertdausende vun Aarbechtsplaze geschaaft ginn. No hirer Renconter am Wäissen Haus, wëlle béid Politiker am Trump senger Luxus-Villa a Florida Golf spillen.