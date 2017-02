© AFP

Well d'Proportioune vum Mann awer net gestëmmt hunn, hunn d'Beamte vun der Douane de 50 Joer ale Schmuggler méi genau ënnert d'Lupp geholl. Dobäi si si op seng "Schmugglerbox" opmierksam ginn, déi hien ënnert senger normaler Box un hat. 7.324 Extasy-Pëllen waren an déi extra Box agebitzt.Dat ganzt ass schonn am November passéiert, d'Douane vu Frankfurt huet et awer wéinst den Ermëttlungen net public gemaach. Aktuell ass de presuméierte Schmuggler an Untersuchungshaft.