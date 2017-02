Zu Montpellier si 4 Persounen, 3 Männer an e 16 Joer aalt Meedchen, wéinst akutem Terrorverdacht festgeholl ginn.

© AFP

D'Police huet zougegraff, nodeem se Acetone kaaft haten, e Produit, dee beim Bau vu Sprengstoff benotzt gëtt. Parallel goufe 70 Gramm fäerdege Sprengstoff fonnt. Dee war an engem Appartement, dat an e Labo ëmfonctionnéiert gouf. Déi jonk Fra war opgefall, well se iwwer sozial Reseauen ugekënnegt hat, a Syrien respektiv den Irak ze goen oder een Attentat a Frankräich ze maachen.