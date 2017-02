Dass sech de Bedreiwer vun der Atomzentral vu Cattenom, EDF, viru Geriicht veräntwere muss, dat kënnt definitiv net all Dag vir.

An de Basenge vun de Reakterbléck 2 an 3 zu Cattenom hat e Sécherheetsdispositif gefeelt. Dëse soll nämlech verhënneren, dass d'Basengen bei engem radioaktiven Tëschefall auslafen. Dat Schlëmmst soll domadder verhënneren ginn.Obschonn d'ASN, déi franséisch Autoritéit fir d'Atomsécherheet, op d'Wichtegkeet vun dësem Basis-Sécherheetsdispositif higewisen hat, haten d'Riichter EDF am éischte Prozess fräigesprach. Elo gëtt gehofft, dass d'Cour d'Appell zu engem anere Resultat kënnt.