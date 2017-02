Bei enger Massepanik an engem Footballstadion an der Stad Uige am Angola sinn op d'mannst 17 Leit ëm d'Liewe komm, dorënner och Kanner.

56 Leit sinn donieft deelweis schwéier blesséiert ginn, huet e Spriecher vun der Police der Noriichtenagence AFP matgedeelt.Zum Ongléck ass et während der Partie tëscht Santa Rita de Cassia a Recreativo do Libolo komm, déi allebéid an der éischter angolanescher Liga spillen. Der Police no sinn honnerte Football-Spectateuren duerch d'Entrée gelaf fir an den ausverkaafte Stadion ze kommen. Duerch d'Panik si Mënschen op de Buedem gefall an do zum Deel erdréckt ginn oder si sinn erstéckt.Der portugisescher Noriichtenagence Lusa mécht de President vum Club vu Santa Rita de Cassia d'Sécherheetspersonal fir d'Tragedie responsabel. D'Police hätt vill Feeler gemaach, well si déi grouss Zuel vu Leit virum Stadion net ënner Kontroll gehat hätt.