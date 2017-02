E Freiden den Owend gouf d'Insel Mindanao vun engem Äerdbiewe gerëselt. 4 Mënschen, dorënner e klenge Jong vu 4 Joer sinn ëm d'Liewe komm, dat huet d'Gouverneurin vun der Provënz matgedeelt.D'Stad Surigao déi eng ronn 150.000 Awunner zielt ass während der Nuecht ëmmer nees vun Nobiewe gerëselt ginn. Vill Mënsche wollten dofir net méi zréck an hir Haiser an hunn d'Nuecht am Fräie verbruecht.De lokale Fluchhafen ass bis op Weideres gespaart wéinst Rëss an der Pist. D'Provënz läit eng 730 Kilometer südlech vun der Haaptstad Manila.

D'Philippinnen leien um pazifesche Feierrank, un deem tektonesch Äerdplacken unenee stoussen. Dowéinst kënnt et an dëser Géigend ëmmer nees zu Äerdbiewen a Vulkanausbréch. Am Oktober 2013 hat e Biewe vu 7.1 Punkten iwwer 220 Leit d'Liewe kascht.