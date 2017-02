Wéi d'Washington Post schreift, hätt d'Madame DeVos sech kuerz drop awer mam Direkter vun der Schoul a Membere vum Verwaltungsrot an der Enceinte vum Gebai getraff.D'Betsy DeVos gëtt an den USA virun allem kritiséiert, well si guer keng Erfahrung an der Bildungspolitik soll hunn. Donieft setzt si sech dofir an, datt Schoule manner staatlech Subside solle kréien.D'Senatoren am Kongress haten d'Politikerin nëmme mat enger ganz knapper Majoritéit gewielt. Fir datt si op hire Poste konnt kommen, huet esouguer de Vizepresident Mike Pence sech musse fir si asetzen, wat eng Première an der Geschicht vun den USA war.