E Freide schonn hu 400 Déieren de Wee an d’Waasser net méi fonnt. E Samschden de Moie louchen 200 nei Waler do. Well et op der Plaz däischter gouf, hunn d’Autoritéiten decidéiert d’Déiere sech selwer z’iwwerloossen. Virdrunner haten e puer honnert Leit versicht d’Waler nees an d’Mier ze féieren. Op schonns eng Hai-Warnung erausgeschéckt gouf, stounge vill vun hinne bis bei den Hals am Waasser.Firwat d’Grindwaler d’Orientéierung verluer hunn, ass net gewosst.