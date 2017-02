handschellen menottes police © handschellen menottes police

Si solle keng valabel Openthalt-Pabeiere bei sech gehat hunn. Et wier déi gréisst Aktioun an den USA zanter dem offiziellen Dekret vum Donald Trump iwwert d’Areesverbuet. Den amerikanesche President hat jo annoncéiert, verstäerkt géint déi illegal Migratioun virgoen ze wëllen.Offiziell huet d’Aktioun Krimineller am Viséier gehat. Wéi d’Washington Post awer präziséiert, wieren och vill Leit festgeholl ginn, déi sech näischt virzewerfen haten. De Ministère fir déi intern Sécherheet schwätzt vu Routine-Mesuren.Säi Besuch a Groussbritannien ass net onëmstridden. Dofir versicht déi britesch Regierung d’Rees vum Donald Trump esou ze leeën, datt se net grad op d’Schaffzäite vum Parlament falen, heescht wann d’Plenièrë sinn - dat mellt de "Guardian".U sech ass et Traditioun, datt e Gaascht vun der Regierung virum Parlament eng Ried hält. Well awer aus der Populatioun e staarke Géigewand géint d’Visite kënnt, wëll een eng Ried virun den Deputéierte verhënneren.1.8 Millioune Leit haten aus Protest géint d'Staatsvisite eng Petitioun ënnerschriwwen.