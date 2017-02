Eng Enquête muss elo nach klären, wou d'Drogen an d'Wallissen hierkommen.

Internat.: Am meeschte gelies

400 Gramm Kokain. © (Archiv)

Et kënnt net all Dag vir, datt 60 Milliounen Euro op enger Plage ugeschwemmt ginn. Geschitt ass dat ganzt e Samschdeg un der englescher Ostküst, wou d'Autoritéite Wallisse mat 360 Kilo Kokain dran op der Plage vun Norfolk entdeckt hunn. E Spriecher vun der Police huet d'Awunner opgefuerdert, fir hinnen all weider Fondstécker z'iwwerreechen.



Nach ass nämlech net gekläert, wou d'Wallisse mat den Drogen dran hierkommen. Dat muss elo eng Enquête klären.