© AFP (Archiv)

E Sonndeg gëtt de Successeur vum Joachim Gauck als neie Bundespresident gewielt. 5 Kandidate sinn an der Course. Ma et rechent keen domadder, datt sech en aneren, wéi de Kandidat vun der grousser Koalitioun, de fréieren Ausseminister Frank-Walter Steinmeier, beim Vote an der Bundesversammlung duerchsetzt.



Nieft dem SPD-Politiker hu sech ënnert anerem och den Alexander Hold fir de Poste gemellt, deen de Leit als Fernsehriichter bekannt dierft sinn, an de Papp vum Statiriker, Die Partei-Member an Europaparlamentarier Martin Sonneborn, den Engelbert Sonneborn, dee fir d'Piraten an Die Partei untrëtt.



Vun Die Linke geet de Kölner Armutsforscher a Politolog Christoph Butterwegge an d'Course. Fir d'AfD trëtt de fréieren CDU-Kommunalpolitiker Albrecht Glaser un, deen aktuelle de Vizechef vun de Rietspopulisten a groussen Islamkritiker ass.