D'Wahlkommissioun an der Tierkei huet et e Samschdeg confirméiert. D'Tierke stëmmen de 16. Abrëll per Referendum iwwert d'Verfassungsreform vum President Erdogan of. Mat der Reform soll e Präsidialsystem agefouert ginn, dat dem Recep Tayip Erdogan däitlech méi Muecht géif ginn.



De President géif nämlech an engems Staats- a Regierungschef ginn a kéint gréisstendeels mat Dekreter regéieren. Donieft géif och dem tierkesche President säin Afloss op d'Justiz nach zouhuelen. Kritiker fäerten, d'Verfassungsreform géif eng autoritär Herrschaft vum Recep Tayip Erdogan alauden.