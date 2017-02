Internat.: Am meeschte gelies

D'Protestaktioun vun e puer dausend Supporter vun engem schiitesche Geeschtlechen Moktada el-Sadr géint eng Wahlreform am Irak hat nach friddlech ugefaangen, bis Demonstranten der Police no probéiert hunn, fir d'Ofspärunge fir an d'Green Zone ze duerchbriechen.