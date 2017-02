© AFP (Archiv)

Déi tierkesch Autoritéiten hunn zwee Auslänner festgeholl, déi ënner Verdacht stinn, am Optrag vum IS Attentater an Europa geplangt ze hunn, dat mellt d'Noriichtenagence Dogan. Bei de Verdächtege géif et sech ëm en Dän mat libanesesche Wuerzelen an e Schwed mat irakeschen Originnen handelen.



Déi Zwee hätte sech virun 3 Joer dem sougenannten Islamesche Staat ugeschloss. D'Männer solle virun e puer Deeg vu Syrien aus illegal an d'Tierkei agereest sinn. De schwedesche Geheimdéngscht huet d'Arrestatioun vun engem schwedesche Staatsbierger an der Tierkei confirméiert.