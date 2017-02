Nordkorea soll Informatioune vu Seoul no op en Neits Rakéite getest hunn.

E Sonnden de Moie wär eng Rakéit am Weste vun Nordkorea ofgeschoss ginn, huet de südkoreanesche Verdeedegungsministère matgedeelt. Si wär eng 500 Kilometer wäit geflunn, ier se an dat japanescht Mier gefall ass. Südkorea geet dovun aus, datt et sech ëm eng Mëttelstrecke-Rakéit handelt. Offiziell gouf bis ewell nach näischt confirméiert.Fir d'Südkoreaner ass dësen Test eng Provokatioun, mat där d'Regierung ronderëm de Kim Jong Un eng Reaktioun vun den USA wëll erzwéngen. A senger Neijoersried hat den nordkoreanesche Staatschef jo annoncéiert interkontinental Waffen ze testen, déi och d'USA kéinten erreechen. Kuerz drop hat den Donald Trump matgedeelt, datt hien dat net fir méiglech géif halen.Dëst wär den éischten nordkoreanesche Rakéitentest zënter den Donald Trump President vun den USA ass.