Zu Bobigny hunn Demonstrante Fënsteren ageschloen, Polizisten ugegraff an Autoen a Brand gestach.Ronn 2.000 Manifestanten hate sech an der Paräisser Banlieue afonnt, nodeem déi lescht Woch e jonke Schwaarze brutal vu Poliziste festgeholl gi war. Si haten den 22 Joer Mann verdächtegt Droge verkaf ze hunn. Ënner anerem soll ee Polizist him säi Knëppel an den Hënner gestach hunn, sou datt hien d'urgence huet missen operéiert ginn.