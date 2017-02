Favorit ass natierlech de Kandidat vun der grousser Koalitioun, den fréieren sozialdemokrateschen Ausseminister Frank-Walter Steinmeier. Den 61 Joer ale Politiker kann nieft de Stëmme vun SPD, CDU an CSU och nach d'Deputéiert vun der FDP an deene Gréngen hannert sech wëssen. Deen Ament kéim de beléiften däitsche Politiker op 950 vun den 1260 Stëmmen. Déi aner Kandidaten, dorënner de bekannten TV-Riichter Alexander Holt fir d'"Freie Wähler", hunn deemno keng Aussiicht op eng Victoire.





Gewielt gëtt de Bundespresident vun der sougenannter Bundesversammlung. Eng Institutioun, déi just fir dësen Zweck zesumme kënnt. Vertruede sinn d'Deputéiert aus dem Bundestag an eng identesch Zuel u Vertrieder aus de Bundeslänner.

Déi gi vun den lokale Parlamenter designéiert. Et sinn dat an der Regel Deputéiert aus dem Landtag oder Kommunalpolitiker. Et sinn awer all Kéiers och Prominenter dobäi, zum Beispill d'Schauspillerinne Veronica Ferres an Iris Berben, d'Travestie-Star Olivia Jones oder de Bundestrainer Joachim Löw.