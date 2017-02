Déi meescht Parteien an Deputéiert hunn d'Propos vun der Regierung am Virfeld ënnerstëtzt. But wier et, den Enkelkanner vun Immigrante verschidden Etappen um Wee bei de Schwäizer Pass ze sträichen. Domadder géif d'Naturalisatioun och vill méi bëlleg ginn. Dogéint si just d'Schwäizer Rietspopuliste vun der SVP. D'Zuel vun de Mosleme géif domadder nach an d'Luucht goen, esou d'Argument. Enger Etude no kéimen den Ament awer just 25.000 Persounen a Fro. 60 Prozent dovunner hätten italienesch Wuerzelen, heescht et.