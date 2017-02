Am Beräich vun der Handgepäck-Kontroll, hätten eng ganz Rei Leit sech iwwer e Brennen an den Aen an Houscht beklot, sou e Spriecher vun der Police. Éischten Informatiounen no wär eng onbekannte Substanz duerch d'Klimaanlag ausgetrueden.Eng gutt Stonn méi spéit konnt de Fluchhafen nees opmaachen.Eng 50 Leit goufe verwonnt.