Um Programm stinn an éischter Linn bilateral Gespréicher. Duerno stellen sech béid Politiker der Press. No Donnéeë vun der amerikanescher Regierung wier ee konstruktiivt Gespréich geplangt, fir d'Relatiounen tëscht béide Länner ze stäerken.



Während der Entrevue am Wäissen Haus dierft et och ëm den Nordamerikanesche Fräihandelsaccord "Nafta" tëscht den USA, Kanada a Mexiko goen. Den Donald Trump hat den Accord, deen zanter 1994 a Kraaft ass, als eng Gefor fir déi amerikanesch Wirtschaft bezeechent a wëll d'Ofkommes nei verhandelen. De kanadesche Premier ass iwwerdeems ee Fervent vum Fräihandel. Och a punkto Immigratioun ginn d'Meenungen vun Donald Trump a Justin Trudeau auserneen. De kanadesche Premier an der Lescht e puer mol betount, dass säi Land bereet wier weider Flüchtlingen opzehuelen. Den amerikanesche President wëll d'Grenzen iwwerdeems zou maachen.





Dausende vu Mexikaner hu während landeswäite Protester géint d'Politik vum US-President demonstréiert. Zu Mexiko-City hate sech Demonstrante fir eng grouss Protestaktioun virum Onofhängegkeetsmonument versammelt. Och an anere Stied sinn Dausende Leit op d'Strooss gaangen. Direkt e puer Organisatiounen haten a ronn 20 Stied zu Protestaktiounen opgeruff. "Mir wëlle Brécken a keng Maueren, hunn Demonstranten, déi all wäiss ugedoen waren, geruff. Den Trump plangt jo de Bau vun enger Mauer un der Grenz mat Mexiko fir déi illegal Immigratioun ze bekämpfen.