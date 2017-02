Déi israelesch Regierung huet iwwerdeems kloer gemaach, dass si dem fréiere Staatschef, dem Korruptioun virgehäit gëtt, op kee Fall wäert Exil accordéieren. Hie misst fir d'éischt seng Affären am Peru klären, sou e Spriecher vum israeleschen Ausseministère.



Peruanesch Medien haten do virdru gemellt, dass sech den Toledo wéilt an Israel ofsetzen. Hien ass fir d'lescht zu San Francisco gesi ginn. Do sollen hien a seng Fra Fluchtickete fir op Tel Aviv kaf hunn. Dem fréiere peruanesche President seng Fra soll nieft där belscher och déi israelesch Nationalitéit hunn. Den Toledo kritt reprochéiert, vun enger brasilianescher Bauentreprise Suen an Héicht vun ëmgerechent bal 19 Milliounen Euro kritt ze hunn, dat fir de Bau vun der Interocéanica, enger Strooss, déi den Atlantik an de Pazifik iwwer Dausende vu Kilometer matenee verbënnt. De fréiere peruanesche President streit dës Virwërf of.