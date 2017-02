Den 13. Februar an déi zwee Deeg duerno hate britesch an amerikanesch Militärfliger den Zentrum vun der Stad massiv bombardéiert a quasi komplett zerstéiert.



Bis zu 25.000 Mënsche waren ëm d'Liewe komm. Mat der Gedenkzeremonien e Méinden, wëll d'Stad Dresden op aktuell Konfliktsituatiounen an der Welt opmierksam maachen an een Zeeche vun Humanitéit setzen.



Dausende vu Leit versammele sech dowéinst am spéide Mëtteg an der Alstad vun Dresden fir eng Mënscheketten.