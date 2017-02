Et huet um Méindeg nach op 70 Plaze gebrannt an de Materialschued gëtt ëmmer méi grouss.

Bëschbränn zu New South Wales. © afp

D'Flamen hunn op mannst 19 Haiser zerstéiert.



Baueren hu Véi verluer. E klengt Duerf, 350 nordwestlech vu Sydney, soll komplett verbrannt sinn.



Bëschbränn gëtt et all Joer an Australien. Dëst Joer sinn d'Wiederkonditiounen awer besonnesch dramatesch. An der Géigend ass et bis zu 45 Grad waarm.